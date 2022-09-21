



Глава Госдумы предложил обсудить мобилизацию депутатов

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил обсудить вопрос о мобилизации депутатов и сотрудников аппарата Думы. По словам Володина, речь идет о тех депутатах, которые имеют нужные специальности и навыки.



Об этом сообщает российская пресса.



"Речь идет о частичной мобилизации тех, кто подготовлен, тех, кто имеет военную специальность, которая востребована. Поэтому давайте мы со своей стороны этот вопрос оперативно изучим", - заявил Володин.



