



Глава Гистрадута “примет меры”, если правительство не согласится с БАГАЦ

Арнон Бар-Давид заявил 16 августа, что Гистрадут вмешается, чтобы предотвратить конституционный кризис, если правительство откажется выполнять решение БАГАЦа об отмене закона, в случае его принятия.



Бар-Давид встретился с форумом бизнес-лидеров, чтобы обсудить эту возможность на фоне предстоящих слушаний в БАГАЦ по петициям против недавно принятых законов, касающихся поправок к Основным законам.



Глава Гистрадута заявил бизнес-лидерам, что игнорирование Высокого суда “перейдет все границы” и “приведет к полному хаосу”.



“Мы не допустим такого конституционного кризиса и не будем сидеть в стороне”, – пообещал он.



Лидеры бизнеса и профсоюз договорились продолжить переговоры в ближайшие недели.