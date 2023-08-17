Новости » Политика
Глава Гистрадута “примет меры”, если правительство не согласится с БАГАЦ
17.08.2023 13:50 Евгения Маркова

Глава Гистрадута “примет меры”, если правительство не согласится с БАГАЦ

Арнон Бар-Давид заявил 16 августа, что Гистрадут вмешается, чтобы предотвратить конституционный кризис, если правительство откажется выполнять решение БАГАЦа об отмене закона, в случае его принятия.

Бар-Давид встретился с форумом бизнес-лидеров, чтобы обсудить эту возможность на фоне предстоящих слушаний в БАГАЦ по петициям против недавно принятых законов, касающихся поправок к Основным законам.

Глава Гистрадута заявил бизнес-лидерам, что игнорирование Высокого суда “перейдет все границы” и “приведет к полному хаосу”.

“Мы не допустим такого конституционного кризиса и не будем сидеть в стороне”, – пообещал он.

Лидеры бизнеса и профсоюз договорились продолжить переговоры в ближайшие недели.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы