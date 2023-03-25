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Глава Гистадрута: пора остановиться и объединить народ
25.03.2023 22:33 Алина Груднева

Глава Гистадрута: пора остановиться и объединить народ

Председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид поддержал призыв министра обороны Йоава Галанта остановить законодательный процесс.

Соответствующее заявление он сделал вечером, 25 марта, на фоне массовых протестов, вспыхнувших по всей старне.

"Безопасность израильского народа и целостность общества превыше всего. Пора остановиться и объединиться народ", - подчеркнул он.

По словам главы Гистадрута, коалиции и оппозиции необходимо начать переговоры относительно правовой реформы, поскольку "у нас нет другой страны".

"В преддверии национальных праздников и дней памяти все стороны должны проявить ответственность и лидерство", - резюмировал он.

 

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