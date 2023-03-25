



Глава Гистадрута: пора остановиться и объединить народ

Председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид поддержал призыв министра обороны Йоава Галанта остановить законодательный процесс.



Соответствующее заявление он сделал вечером, 25 марта, на фоне массовых протестов, вспыхнувших по всей старне.



"Безопасность израильского народа и целостность общества превыше всего. Пора остановиться и объединиться народ", - подчеркнул он.



По словам главы Гистадрута, коалиции и оппозиции необходимо начать переговоры относительно правовой реформы, поскольку "у нас нет другой страны".



"В преддверии национальных праздников и дней памяти все стороны должны проявить ответственность и лидерство", - резюмировал он.



