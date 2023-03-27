



Глава Гистадрута: мы остановимся в тот момент, когда Нетаниягу остановит реформы

Председатель Гистадрута Арнон Бар Давид выступил сегодня на радио 103FM и объяснил свое решение присоединиться к протесту против правительства после увольнения Галанта.



По его словам, "министра обороны уволили так, как будто мы находимся в банановой республике, и забастовки не избежать". Еще он сказал: "Когда премьер-министр объявит о прекращении действия законодательства, мы прекратим забастовку".



Бар Давид сказал: “Что остановит забастовку, так это прекращение этого ненужного законодательства, потому что это не то, ради чего мы шли на выборы. Выборы 1 ноября были не о правовой реформе, они были о других вещах. Это было о стоимости жизни, об Иране, конечно, о мире с Саудовской Аравией".