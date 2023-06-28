



Глава Генштаба Британии: мы не можем прятаться за спиной НАТО

Великобритания больше не может прятаться за спиной НАТО перед лицом российской угрозы, в связи с чем нуждается в надежных сухопутных войсках.



Такое мнение выразил глава британского Генштаба мэр Патрик Сандерс на конференции в Королевском институте оборонных исследований.



"Британия никогда больше не может себе позволить быть такой неподготовленной, как наши предки в 1930-х годах. Нельзя терять ни минуты. В отличие от наших предшественников, мы сейчас в большей безопасности. НАТО сильнее, Россия временно слабее, а украинская храбрость и самопожертвование выигрывают нам время — время на модернизацию, на обучение, на то, чтобы убедиться, что мы готовы к сдерживанию", - подчеркнул он.



По словам Сандерса, угроза со стороны России останется независимо от того, как закончится война в Украине.



"Это то, ради чего мы должны вооружиться. Это то, к чему мы должны быть готовы. Для успеха сдерживания нам нужны надежные вооруженные силы, сбалансированные во всех областях. Те, кто считает, что мы можем просто спрятаться за армиями других стран НАТО, просто ошибаются", - добавил он.



Сандерс отметил, что большая часть британской военной техники устарела и непригодна для использования.