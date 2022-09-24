



Глава Евросовета призвал исключить РФ из Совбеза ООН

Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал исключить Россию из Совета Безопасности ООН.



Об этом сообщает DW.



Шарль Мишель подчеркнул, что если страна, член СБ ООН, начинает неоправданную войну, осужденную Генассамблеей ООН, то членство страны должно быть приостановлено.



"Когда постоянный член СБ ООН начинает неспровоцированную и ничем не оправданную войну, войну, осужденную Генеральной Ассамблеей ООН, - приостановка его членства в Совбезе ООН должна быть автоматической", - заявил политик.



