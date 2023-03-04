



Глава Европарламента: создание трибунала для Путина - вопрос времени

Глава Европарламента Роберта Метсола считает, что создание трибунала для президента России Владимира Путина является лишь вопросом времени.



Такое заявление она сделала, находясь с официальным визитом во Львове, в ходе которого встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.



"Вопрос не в том, каким образом это сделать, а когда. И даже сейчас, когда мы видим случаи, которые расследуются в Украине, информация собирается разными странами", - подчеркнула она.



По ее словам, речь идет о том, чтобы чтобы привлечь к ответственности всех причастных к военным преступлениям лиц, включая Владимира Путина.



"Без этого не будет мира", - подчеркнула она.

