



Глава Еврокомиссии: Украина должна победить в войне с РФ

Сегодня Украина сражается за европейские ценности и должна победить в войне с Российской Федерацией. Такое заявление сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом она заверила, что Украина пользуется безоговорочной поддержкой со стороны Европейского Союза.



"Мы стоим на стороне Украины без каких-либо "если" и "но", – сказала Урсула фон дер Ляйен в своей речи в субботу, 28 января, на мероприятии своей партии, ХДС, в Дюссельдорфе, Германия.



Украина "борется за наши общие ценности, борется за соблюдение международного права и принципов демократии, поэтому Украина должна победить в этой войне", – цитирует главу Еврокомиссиии Reuters.



Заявление было сделано в преддверии саммита "ЕС-Украина". Фон дер Ляйен и ее коллеги-еврокомиссары ЕС планируют провести саммит 3 февраля.



Как известно, рекордное число украинцев поддерживала вступление Украины в Европейский Союз – 79%. Об этом свидетельствовали результаты опроса, проведенные в декабре 2022 года.



Так, 37% верят, что после того, как Украина выполнит все требования ЕС, стране предложат полноценное членство. Еще 23% надеются, что учитывая обстоятельства, страны-члены ЕС пойдут на уступки и предложат Украине членство даже если она не выполнит все необходимые условия.