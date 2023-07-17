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Глава Еврокомиссии осудила РФ за выход из "зерновой сделки"
17.07.2023 14:53 Дара Киевская

Глава Еврокомиссии осудила РФ за выход из "зерновой сделки"

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила РФ за прекращение "Черноморской зерновой инициативы, несмотря на усилия ООН и Турции".

"ЕС работает над обеспечением продовольственной безопасности уязвимых слоев населения мира", - заявила глава ЕК.

Она также сообщила, что ЕС продолжит содействие вывозу агропродовольственных товаров из Украины на мировые рынки через "коридоры солидарности".
 



Вместе с тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона в понедельник, 17 июля, направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения относительно продления "Черноморской зерновой сделки".

"Россия сегодня официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также Секретариат ООН о возражении против продления сделки", - сказала она.

Напомним, что "зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов ("Черноморска", "Одессы" и "Пивденного") и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Ее срок истекает 17 июля.

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