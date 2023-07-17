



Глава Еврокомиссии осудила РФ за выход из "зерновой сделки"

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила РФ за прекращение "Черноморской зерновой инициативы, несмотря на усилия ООН и Турции".



"ЕС работает над обеспечением продовольственной безопасности уязвимых слоев населения мира", - заявила глава ЕК.



Она также сообщила, что ЕС продолжит содействие вывозу агропродовольственных товаров из Украины на мировые рынки через "коридоры солидарности".



I strongly condemn Russia’s cynical move to terminate the Black Sea Grain Initiative, despite UN & Türkiye’s efforts.



EU is working to ensure food security for the world’s vulnerable. #EUSolidarityLanes will continue bringing agrifood products out of Ukraine & to global… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 17, 2023

Вместе с тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона в понедельник, 17 июля, направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения относительно продления "Черноморской зерновой сделки"."Россия сегодня официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также Секретариат ООН о возражении против продления сделки", - сказала она.Напомним, что "зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов ("Черноморска", "Одессы" и "Пивденного") и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Ее срок истекает 17 июля.