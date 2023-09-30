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Глава еврейской общины ФРГ: Нетаниягу пора сменить правительство
30.09.2023 09:45 Алина Груднева

Глава еврейской общины ФРГ: Нетаниягу пора сменить правительство

Лидер еврейской общины Германии Йозеф Шустер призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу уйти в отставку и сменить правительство.

Такое заявление он сделал в интервью немецкому изданию Web.de.

Шустер выразил обеспокоенность в отношении демократии в Израиле из-за правовой реформы, которая, по его словам, разделяет общество.

"Широкое протестное движение в Израиле говорит о консолидации демократического понимания в стране. Я надеюсь, что вскоре мы снова столкнемся с выборами, и что тогда другая коалиция сформирует правительство", - добавил он.

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