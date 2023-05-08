



Глава ЕС: Мы сбили Путина и Кремль с толку

ЕС своей консолидацией сбил Путина и Кремль с толку. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в интервью Deutsche Welle.



"Мы должны убедить наших граждан по всему ЕС в том, что на карту поставлено будущее Евросоюза, будущее наших граждан, наша безопасность, наше благосостояние. Но если взглянуть на ситуацию несколько месяцев назад, я абсолютно убежден, что расчет Путина был на усталость от войны, на то, что ЕС окажется неспособным оставаться единым”, – сказал Мишель.



“Мы сбили Путина и Кремль с толку, тем что способны держаться вместе, получить поддержку общественного мнения во всем Европейском Союзе. И мы способны держаться вместе с нашими североамериканскими союзниками и другими партнерами по всему миру", – добавил он.



Шарль Мишель в интервью также прокомментировал слова верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, который недавно сказал, что обеспечивать единство ЕС в борьбе против российского вторжения не всегда просто.



"Единство требует больших усилий. Но есть факты. Например, мы смогли ввести санкции против России. Мы приняли решение о десяти пакетах санкций вместе, и мы имплементируем их. Мы вместе работаем над тем, чтобы мобилизовать международное сообщество, мы работаем с Африкой, Индо-Тихоокеанским регионом, Латинской Америкой, чтобы объяснять, аргументировать, попытаться убедить” – отметил глава ЕС.



“Всего несколько месяцев назад мы на европейской земле были глубоко зависимы от российских ископаемых энергоресурсов. И нам удалось принять решения, чтобы уменьшить нашу зависимость. Цель этого – прекратить нашу зависимость от российского сырья", – подчеркнул Мишель.



К тому же, Глава Европейского Совета отметил, что он полностью поддерживает формулу мира, предложенную Президентом Украины Владимиром Зеленским и выступает за территориальную целостность государства.



"Мы считаем, что украинцы, поскольку это суверенная страна, должны решать, когда и каких элементов необходимо достичь, чтобы понять, что пришло время открыть новый раздел. И именно поэтому мы поддерживаем формулу мира, разработанную и предложенную президентом Зеленским”, – отметил он, подчеркнув, что видит как Украину, так и Молдову в Европейской семье.



Кроме этого, по мнению главы ЕС, этот конфликт демонстрирует, что для ЕС очень важно действовать по трем разным направлениям.



"Во-первых, энергетика, энергозависимость. Во-вторых, европейская оборона вместе с НАТО в рамках НАТО. И третий пункт: инновации и экономическая база для того, чтобы гарантировать процветание. Это три базовых аспекта", – отметил Мишель.



В интервью Шарль Мишель также подчеркнул, что нужно четко говорить именно о победе Украины, сколько бы ни длилась война.



"Понятно, что мы делаем все, чтобы гарантировать территориальный суверенитет и целостность Украины. Это означает победу Украины. Давайте будем говорить предельно четко. Сколько бы это не длилось", – подытожил Мишель.