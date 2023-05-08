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Глава Электрической компании о "кошерном электричестве": это есть во всем мире
08.05.2023 14:08 Аркадий Бочаровский

Глава Электрической компании о "кошерном электричестве": это есть во всем мире


Меир Шпиглер, генеральный директор Электрической компании прокомментировал скандал в прессе с “кошерным электричеством”.

Шпиглер сказал: "Они представляют ложную картину происходящего  и поднимают шум из-за пустяков. Накопители энергии существуют во всем мире и в Израиле. Это продукт, который потребляется регулярно и не будет стоить потребителю ничего. На наше счастье, он также сможет служить целой общине соблюдающих заветы Торы и мицвот".

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