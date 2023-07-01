



Глава ЦРУ: война на Украине показа слабость российской армии

Война России в Украине является стратегическим провалом, который обнажил слабость российской армии.



Такое мнение выразил глава ЦРУ Уильям Бернс.



Он сослался на недавний мятеж основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, напомнив, что перед этим тот выступал с резкими обвинениями в адрес Кремля и военного руководства относительно войны в Украине.



"Воздействие этих слов и этих действий будет сказываться еще какое-то время. Это является ярким напоминанием о разрушительном воздействии путинской войны на его собственное общество и его собственный режим", - подчеркнул глава ЦРУ.



Бернс назвал мятеж "вагнеровцев" вооруженным вызовом руководству РФ. Он еще раз подчеркнул, что этот бунт является внутренним делом России, в котором США не принимали участие и не будут участвовать.