



Глава ЦРУ: Следующие шесть месяцев будут “критическими” для Украины

Выступая в рамках церемонии вручения премии Трейнора в Джорджтаунском университете в Вашингтоне директор ЦРУ Уильям Бернс заявил в четверг, что следующие шесть месяцев будут “критическими” для Украины в ее борьбе против вторжения России. По его мнению, Путин сделал ставку на то, что ослабление интереса Запада и “политическая усталость” могут дать его военным новый шанс добиться успехов на поле боя.



“Необходимо дать понять Путину, что он не только не сможет продвинуться дальше в Украине, но с каждым месяцем все больше и больше рискует потерять территорию, которую он уже незаконно отнял у Украины”, – заметил Бернс. ”Поэтому следующий период, я думаю, будет абсолютно решающим”.



По его словам, западная разведка показала, что “Москва не заинтересована в мирных переговорах”, несмотря на периодические сообщения об обратном.



Директор ЦРУ также назвал явное углубление военных связей между Россией и Ираном “особенно тревожным”.



“Внутренняя нестабильность, вызванная массовыми демонстрациями, сделала режим Тегерана еще более неуравновешенным”, – сказал Бернс и отметил, что беспокойство иранского правительства делами внутри страны растет, имея в виду мужество “сытых по горло” иранских женщин.



“То, что происходит внутри, ведет к более агрессивному внешнему поведению”, – добавил он.



Бернс также сообщил, что его беспокоят перспективы эскалация агрессии между израильтянами и палестинцами.



“Многое из того, что мы наблюдаем сегодня, имеет печальное сходство с событиями, предшествовавшими Второй интифаде более двух десятилетий назад”, – сказал глава ЦРУ. “Меня это беспокоит”.



Бернс также предупредил, что поддерживаемая Россией организация наемников, известная как “Группа Вагнера” , “расширяет свое влияние” на ряд стран Африки, включая Мали и Буркина-Фасо.



“Это нездоровое развитие событий, и мы усердно работаем, чтобы противостоять ему, потому что это угрожает африканцам по всему континенту”, – сказал он.



Глава ЦРУ также назвал Китай остается “самой большой геополитической проблемой”, с которой США столкнутся в предстоящие десятилетия, назвав конкуренцию с Пекином “уникальной по своему масштабу”. По словам Бернса, разведка США показала, что Си дал указание Народно-освободительной армии Китая подготовиться к успешному военному вторжению на Тайвань к 2027 году.

