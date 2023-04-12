



Глава ЦРУ: Россия может стать колонией Китая

По убеждению главы Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса, зависимость команды Владимира Путина продолжает стремительно расти и действительно может иметь очень серьезные последствия – страна рискует стать "экономической колонией" КНР. Об этом сообщает Sky News.



Как считает глава ЦРУ, в отдельных сферах РФ действительно неустанно приближается к роли "экономической колонии" Китая, которая будет зависима от экспорта энергоресурсов и сырья. Уильям Бернс обращает внимание на то, что глава Кремля собственноручно толкнул свою страну и свой народ на этот путь.



Он также напомнил, что Путин и лидер Китая Си Цзиньпин заявили о своей дружбе и пообещали более тесные связи во время саммита в Москве в прошлом месяце.