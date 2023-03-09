



Глава ЦРУ: Китай очень внимательно следит за Украиной

Война в Украине может повлиять на мышление Китая относительно Тайваня.



По даннным CNN, такое предостережение сделал глава ЦРУ Уильям Бернс.



"Я действительно думаю, что никто не наблюдал внимательнее за опытом Владимира Путина в Украине, чем Си Цзиньпин, и я думаю, что он в какой-то степени протрезвел, по крайней мере, это наш анализ того, насколько Запад смог сохранить солидарность и поглотить некоторые короткие долгосрочные экономические издержки в пользу наложения еще больших долгосрочных экономических издержек на Россию", — подчеркнул Бернс.



По словам директора ЦРУ, Си Цзиньпин должен это взвесить, когда КНР выйдет из нулевого уровня заболеваемости коронавирусом.



"Он попытается восстановить экономический рост Китая, попытается взаимодействовать с остальной мировой экономикой", — подчеркнул Бернс.