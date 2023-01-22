



Глава ЧВК “Вагнер” написал письмо Белому дому по поводу новых санкций

Глава российской частной военной компании “Вагнер” опубликовал в субботу короткое письмо в Белый дом с вопросом, в каком преступлении обвиняется его компания, после того как Вашингтон объявил о новых санкциях в отношении группы.



Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил в пятницу, что “Вагнер”, который поддерживал российские силы во время их вторжения в Украину и претендует на заслуги в боевых действиях, будет признан транснациональной преступной организацией, которая совершает массовые злодеяния и нарушения прав человека.



В письме на английском языке, адресованном Кирби и размещенном в Telegram-канале пресс-службы основателя компании “Вагнер” Евгения Пригожина, говорилось: “Уважаемый мистер Кирби, не могли бы вы уточнить, какое преступление совершила ЧВК “Вагнер”?” Пригожин охарактеризовал компанию Вагнера как полностью независимую силу со своей авиацией, танками, ракетами и артиллерией.



Глава “Вагнера” разыскивается в Соединенных Штатах за вмешательство в выборы в США, что, как он сказал в ноябре, он “делал и будет делать впредь”.



В прошлом месяце Белый дом заявил, что “Вагнер” принял партию оружия из Северной Кореи, чтобы помочь укрепить российские войска на Украине. МИД Северной Кореи назвал обвинения необоснованным, а Пригожин в то время отрицал получение такой доставки, назвав отчет “сплетнями и домыслами”.