



Глава Чечни: "Спецоперация в Украине завершится до конца года"

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что российская "специальная военная операция" на территории Украины завершится до конца 2023 года.



Отвечая на вопрос о сроках возможного возобновления авиасообщения со странами Европы, Рамзан Кадыров сказал: "До конца года спецоперация закончится. Неправильность своих действий европейские государства признают, Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией. Другого не должно быть и не будет".



"СВО" России в Украине началась по приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля 2022 года. Тогда глава государства назвал ее целями "демилитаризацию и денацификацию" Украины. В МИД России утверждали, что "специальная военная операция" закончится, "когда будет устранена угроза России со стороны НАТО".