



Глава CENTCOM посетил подразделение Шайетет 13

Глава CENTCOM генерал Майкл Курилла посетил подразделение военно-морского спецназа "Шайетет 13" в рамках своего визита в Израиль, посвященного укреплению отношений между американской армией и ЦАХАЛом.



Его сопровождал начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви.



На совместном брифинге основное внимание уделялось операциям подразделения, совместной деятельности с ВМС США и недавним оценкам разведки.

מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM), גנרל (****) מייקל קורילה, ביקר היום בצה"ל.

מוקד הביקור הוא פיתוח שיתוף הפעולה וחיזוק היחסים עם כוחות סנטקום בים, באוויר וביבשה.



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IDF publishes footage of recent joint Israeli-US naval activity in the Bab al-Mandeb strait. IDF chief Halevi: “We are actively following the changes in the region, with an emphasis on the increase in Iranian hostility and terror activity." pic.twitter.com/JBoWWvuztz — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 27, 2023

После этого Курилла и Халеви провели отдельную встречу. Стороны обсудили продолжающееся расширение сотрудничества и обмен оперативными возможностями."Мы активно следим за изменениями в регионе с акцентом на усиление иранской враждебности и террористической активности. Именно в этот непростой период тесные отношения между ЦАХАЛом и вооруженными силами США имеют большое значение. Мы продолжим сотрудничество и проявление общей приверженности безопасности на Ближнем Востоке", — сказал Халеви.По его словам, боеготовность "Шайетет 13" произвела на него "глубокое впечатление". Также Курилла встретился с министром обороны Йоавом Галантом."Стороны обсудили региональные проблемы, уделив особое внимание злонамеренной деятельности Ирана. Речь идет об иранской агрессии на морской арене и поставках оружия террористическим организациям и их марионеткам в Сирии, Ливане, Ираке, Йемене", - сказано в заявлении оборонного ведомства.Галант в ходе встречи выразил озабоченность в отношении прогресса Ирана в его ядерной программе.