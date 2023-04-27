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Глава CENTCOM посетил подразделение Шайетет 13 | Фото: ЦАХАЛ
27.04.2023 20:25 Алина Груднева

Глава CENTCOM посетил подразделение Шайетет 13

Глава CENTCOM генерал Майкл Курилла посетил подразделение военно-морского спецназа "Шайетет 13" в рамках своего визита в Израиль, посвященного укреплению отношений между американской армией и ЦАХАЛом.

Его сопровождал начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви.

На совместном брифинге основное внимание уделялось операциям подразделения, совместной деятельности с ВМС США и недавним оценкам разведки.


После этого Курилла и Халеви провели отдельную встречу. Стороны обсудили продолжающееся расширение сотрудничества и обмен оперативными возможностями.

"Мы активно следим за изменениями в регионе с акцентом на усиление иранской враждебности и террористической активности. Именно в этот непростой период тесные отношения между ЦАХАЛом и вооруженными силами США имеют большое значение. Мы продолжим сотрудничество и проявление общей приверженности безопасности на Ближнем Востоке", — сказал Халеви.
По его словам, боеготовность "Шайетет 13" произвела на него "глубокое впечатление".  Также Курилла встретился с министром обороны Йоавом Галантом.

"Стороны обсудили региональные проблемы, уделив особое внимание злонамеренной деятельности Ирана. Речь идет об иранской агрессии на морской арене и поставках оружия террористическим организациям и их марионеткам в Сирии, Ливане, Ираке, Йемене", - сказано в заявлении оборонного ведомства.

Галант в ходе встречи выразил озабоченность в отношении прогресса Ирана в его ядерной программе.
 

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