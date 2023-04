Глава CENTCOM посетил подразделение Шайетет 13

Глава CENTCOM генерал Майкл Курилла посетил подразделение военно-морского спецназа "Шайетет 13" в рамках своего визита в Израиль, посвященного укреплению отношений между американской армией и ЦАХАЛом.



Его сопровождал начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви.



На совместном брифинге основное внимание уделялось операциям подразделения, совместной деятельности с ВМС США и недавним оценкам разведки.

IDF publishes footage of recent joint Israeli-US naval activity in the Bab al-Mandeb strait. IDF chief Halevi: “We are actively following the changes in the region, with an emphasis on the increase in Iranian hostility and terror activity." pic.twitter.com/JBoWWvuztz