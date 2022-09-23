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Глава ЦАХАЛа завершил свой визит в Европу
23.09.2022 06:45 Александр Юзовский

Глава ЦАХАЛа завершил свой визит в Европу

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави завершил пятидневный визит в Европу. Он посетил Польшу и Францию, где встретился с высокопоставленными представителями оборонных ведомств. Поездка Кохави была направлена на расширение стратегической сети связей Армии обороны Израиля.

"Я завершаю важный визит в Европу. Он достиг поставленных целей, в первую очередь привлекая международное сообщество к региональным угрозам, прежде всего Ирану и его филиалам в регионе и деятельности "Хизбаллы" в Ливане. Кроме того, мы углубили и укрепили оперативное сотрудничество между ЦАХАЛом и армиями Польши и Франции, а также между странами. Наряду с практическими аспектами визит еще раз продемонстрировал путь, который прошел еврейский народ, от преследуемого, беззащитного народа к процветающей стране и передовой и ведущей армии, у которой многие страны мира хотят учиться и сотрудничать", – сообщил Кохави.


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