



Глава ЦАХАЛа завершил свой визит в Европу

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави завершил пятидневный визит в Европу. Он посетил Польшу и Францию, где встретился с высокопоставленными представителями оборонных ведомств. Поездка Кохави была направлена на расширение стратегической сети связей Армии обороны Израиля.



"Я завершаю важный визит в Европу. Он достиг поставленных целей, в первую очередь привлекая международное сообщество к региональным угрозам, прежде всего Ирану и его филиалам в регионе и деятельности "Хизбаллы" в Ливане. Кроме того, мы углубили и укрепили оперативное сотрудничество между ЦАХАЛом и армиями Польши и Франции, а также между странами. Наряду с практическими аспектами визит еще раз продемонстрировал путь, который прошел еврейский народ, от преследуемого, беззащитного народа к процветающей стране и передовой и ведущей армии, у которой многие страны мира хотят учиться и сотрудничать", – сообщил Кохави.



"הביקור עמד במטרותיו, בראש ובראשונה רתימת הקהילה הבינלאומית לאיומים האזוריים, בראשם איראן ושלוחותיה במזרח התיכון ופעילות חיזבאללה בלבנון".



הרמטכ"ל, רא"ל אביב כוכבי, סיים היום ביקור בן חמישה ימים באירופה>> https://t.co/R0PvXn36a1 pic.twitter.com/vJJRjI4YN8 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 22, 2022