Глава ЦАХАЛа завершил свой визит в Европу
Начальник Генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави завершил пятидневный визит в Европу. Он посетил Польшу и Францию, где встретился с высокопоставленными представителями оборонных ведомств. Поездка Кохави была направлена на расширение стратегической сети связей Армии обороны Израиля.
"Я завершаю важный визит в Европу. Он достиг поставленных целей, в первую очередь привлекая международное сообщество к региональным угрозам, прежде всего Ирану и его филиалам в регионе и деятельности "Хизбаллы" в Ливане. Кроме того, мы углубили и укрепили оперативное сотрудничество между ЦАХАЛом и армиями Польши и Франции, а также между странами. Наряду с практическими аспектами визит еще раз продемонстрировал путь, который прошел еврейский народ, от преследуемого, беззащитного народа к процветающей стране и передовой и ведущей армии, у которой многие страны мира хотят учиться и сотрудничать", – сообщил Кохави.
"הביקור עמד במטרותיו, בראש ובראשונה רתימת הקהילה הבינלאומית לאיומים האזוריים, בראשם איראן ושלוחותיה במזרח התיכון ופעילות חיזבאללה בלבנון".— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 22, 2022
הרמטכ"ל, רא"ל אביב כוכבי, סיים היום ביקור בן חמישה ימים באירופה>> https://t.co/R0PvXn36a1 pic.twitter.com/vJJRjI4YN8
הביקור מהווה חלק מהרחבת רשת הקשרים האסטרטגית של צה"ל עם צבאות העולם ומרכיב מרכזי בתהליכי הלמידה ובניין הכוח בצה"ל pic.twitter.com/DHietoVge8— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 22, 2022