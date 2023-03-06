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Глава ЦАХАЛа встретится с военнослужащими, чтобы остановить протесты в армии
06.03.2023 18:11 Евгения Маркова

Глава ЦАХАЛа встретится с военнослужащими, чтобы остановить протесты в армии

Представитель ЦАХАЛа подтверждает, что начальник штаба Герци Халеви встретится с войсками из-за опасений, что солдаты резерва, протестующие против правительственной судебной реформы, откажутся явиться на службу или учения.

Во вторник Халеви встретится с пилотами резерва и командующими ВВС, а в среду — с офицерами ряда других резервных подразделений сухопутных войск, сообщает пресс-секретарь ЦАХАЛа.

Халеви предупредил, что протесты против реформы, вылившиеся в отказ явиться на службу или учения, могут нанести ущерб оперативным возможностям вооруженных сил.

Военный чиновник, говорящий на условиях анонимности, подтвердил, что Халеви не будет встречу с 37 пилотами одной реактивной эскадрильи ВВС, которые объявили, что не явятся на плановые учения в конце этой недели в знак протеста против реформы.

Халеви собирается апеллировать к чувству долга солдат и офицеров и расскажет о недопустимости привносить политические споры в армию.

 

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