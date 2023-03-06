



Глава ЦАХАЛа встретится с военнослужащими, чтобы остановить протесты в армии

Представитель ЦАХАЛа подтверждает, что начальник штаба Герци Халеви встретится с войсками из-за опасений, что солдаты резерва, протестующие против правительственной судебной реформы, откажутся явиться на службу или учения.



Во вторник Халеви встретится с пилотами резерва и командующими ВВС, а в среду — с офицерами ряда других резервных подразделений сухопутных войск, сообщает пресс-секретарь ЦАХАЛа.



Халеви предупредил, что протесты против реформы, вылившиеся в отказ явиться на службу или учения, могут нанести ущерб оперативным возможностям вооруженных сил.



Военный чиновник, говорящий на условиях анонимности, подтвердил, что Халеви не будет встречу с 37 пилотами одной реактивной эскадрильи ВВС, которые объявили, что не явятся на плановые учения в конце этой недели в знак протеста против реформы.



Халеви собирается апеллировать к чувству долга солдат и офицеров и расскажет о недопустимости привносить политические споры в армию.



