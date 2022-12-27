



Глава ЦАХАЛа: "Уровень готовности к операции в Иране резко повысился"

Начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави заявил, что уровень готовности Израиля к операции в Иране резко повысился.



Кохави отметил, что ЦАХАЛ будет также готов к тому дню, когда будет отдан приказ действовать против ядерной программы Ирана. Такое заявление Кохави сделал, выступая в Институте исследований национальной безопасности в Тель-Авиве, сообщает Jerusalem Post.



"Уровень готовности к операции в Иране резко повысился. Я скажу больше. Армия обороны Израиля будет готова к тому дню, когда будет отдан приказ действовать против ядерной программы, и она выполнит возложенную на нее миссию", - заявил военачальник.