



Глава ЦАХАЛа: офицеры должны останавливать нападения на палестинцев

Начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что офицеры должны вмешиваться в насилие со стороны израильских гражданских лиц против палестинцев в Иудее и Самарии.



“Офицер, который видит гражданина Израиля, намеревающегося бросить коктейль Молотова в палестинский дом, и стоит рядом, не может быть офицером”, — сказал Халеви.



“Это наш путь, это наша сила здесь по сравнению со сложным регионом, в котором мы живем, и мы не должны ее подрывать”, — сказал он.



После теракта 20 июня, в ходе которого боевики, связанные с ХАМАС, убили четырех израильтян, сотни поселенцев в течение пяти дней устроили бесчинства в палестинских городах и деревнях, поджигая дома, машины и даже открывая огонь в некоторых случаи. Один палестинец был убит в среду при невыясненных обстоятельствах.



В последние годы были зарегистрированы многочисленные случаи, когда солдаты стояли в стороне, когда поселенцы нападали на палестинцев. В других случаях, как, например, в последние дни, солдаты ЦАХАЛа вообще не присутствовали, а прибывали только постфактум и затем вступали в столкновения с местным палестинским населением.



Солдатам по закону разрешено — в некоторых случаях даже требуется — вмешиваться для предотвращения насильственных нападений, независимо от национальности. Военные обычно предпочитают, чтобы полиция разбиралась с нападениями и арестами поселенцев, но силы полиции в Иудее и Самарии растянуты.



Халеви сказал новым офицерам, что наряду с защитой границ Израиля, предотвращением палестинского террора и ведением войн они “также столкнутся со сложными проблемами” насилия со стороны поселенцев.



“Терроризм и его тяжелые последствия приводят к тому, что некоторые люди совершают морально и юридически запрещенные действия”, — сказал Халеви.



“Тот, кто ругает ЦАХАЛ, должен помнить, что даже извинения постфактум не отменяют причиненного большого ущерба, — сказал он, обращаясь к ультраправому министру Орит Струк, которая в понедельник сравнила Халеви и других руководителей службы безопасности с российской группой “Вагнер”.



“ЦАХАЛ действует исключительно для обеспечения безопасности граждан. Осуждение тех, кто посвящает свою жизнь защите, наносит ущерб безопасности граждан”, — добавил он, явно имея в виду полковника Элиава Эльбаза , командира региональной бригады Биньямин, который подвергся интенсивным словесным оскорблениям со стороны поселенцев после террористического акта со смертельным исходом недалеко от Эли.



