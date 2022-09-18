



Глава ЦАХАЛа Кохави обсудит иранскую угрозу в Польше и Франции

Глава ЦАХАЛа Авив Кохави должен отправиться во Францию ​​и Польшу на следующей неделе, чтобы встретиться со своими коллегами из двух европейских стран и обсудить иранскую угрозу и «Хизбаллу», сообщила в субботу пресс-служба ЦАХАЛа.



В заявлении говорится, что первые официальные визиты "состоялись в рамках укрепления военного сотрудничества между ЦАХАЛом и польскими и французскими вооруженными силами".



В понедельник Кохави встретится с главнокомандующим польских вооруженных сил Раймундом Анджейчаком, а в среду — с главнокомандующим французских вооруженных сил Тьерри Бурхардом.



Анджейчак вместе с девятью другими начальниками штабов принял участие в "Международной конференции по оперативным инновациям", организованнной ЦАХАЛом в Израиле на прошлой неделе. В кулуарах конференции Кохави провел с Анджейчаком короткую дружескую встречу.



В Польше Кохави также посетит нацистский лагерь смерти Освенцим-Биркенау и проведет ряд встреч с другими офицерами польских вооруженных сил "в рамках сотрудничества между двумя вооруженными силами", сообщили в ЦАХАЛе.



Во Франции, помимо Буркхарда, Кохави также встретится с другими высокопоставленными французскими военными.



"В ходе визита будут обсуждаться вопросы, связанные с региональными вызовами, в том числе угроза иранского режима и его террористических марионеток на всем Ближнем Востоке, вооружение боевиков "Хизбаллы" и вызовы безопасности на границе с Ливаном", — говорится в заявлении ЦАХАЛа.



Согласно графику, опубликованному ЦАХАЛом, Кохави должен вылететь в воскресенье и вернуться в Израиль в четверг. Визиты в обе страны стали для Кохави первыми с тех пор, как он вступил в должность почти четыре года назад.



В его отсутствие выполнять обязанности главы ЦАХАЛа в Израиле будет заместитель начальника штаба Герци Халеви.

