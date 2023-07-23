



Глава ЦАХАЛа: единство военных было нарушено, но еще не поздно

Командующий армией генерал-лейтенант Герци Халеви в послании войскам заявил, что единству Армии обороны Израиля был нанесен ущерб из-за призывов резервистов прекратить свою добровольческую службу в знак протеста против судебной реформы.



“Мы действовали так, чтобы [ЦАХАЛ] не участвовал в дебатах, но из-за их напряженности в израильском обществе мы были втянуты в них, и сплоченность [вооруженных сил] была нарушена, — говорит начальник штаба Халеви. - Наш долг — не допустить расширения этих трещин”.



Халеви говорит, что не будет обсуждать дебаты о реформе, но говорит, что роль ЦАХАЛа состоит в том, чтобы “защитить страну, в том числе разрешить дебаты в безопасных условиях”.



Он отмечает, что “трещины” в военном единстве “опасны”.



“Наземные войска могут ошибочно подумать, что пилот ВВС не поможет им из-за дебатов; и пилот может ошибочно подумать, что им не нужно готовиться и оставаться в боевой готовности, когда на самом деле они могут понадобиться в ближайшее время”, — говорит Халеви.



“Даже если есть споры, сплоченность имеет первостепенное значение”, — продолжает он.



Халеви говорит, что служба в Армии обороны Израиля — это “обязанность и большая привилегия” для постоянных и резервных сил.



“Никто из военнослужащих не имеет права сказать, что больше не служит, и не имеет права не явиться на службу или отказаться от приказа”, — говорит он.

Халеви говорит, что ЦАХАЛ “силен благодаря своим людям… У нас нет другой нации, и у нас нет других ЦАХАЛ”.



Он говорит, что еще не поздно исправить ущерб, нанесенный единству израильской армии: “Это единственный способ, которым мы сможем сохранить роль ЦАХАЛа в защите страны и обеспечении ее существования”.



