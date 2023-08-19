



Глава “Белых халатов”: Израиль находится в “антиутопической реальности”

Профессор Хагай Левин, глава группы протеста врачей “Белые халаты” и председатель Ассоциации врачей общественного здравоохранения страны, заявил протестующим против судебной реформы в Нетании, что Израиль попал в “антиутопическую реальность”.



“Медицинские работники в Израиле выступают против дискриминации в лечении. Сейчас мы находимся в антиутопической реальности. Израильское правительство контролируется опасными экстремистами, поддерживающими дискриминацию женщин, стариков, арабов, светских людей и гомосексуалов”, – сказал Левин.



“В конце концов, это будет обращено против того, кто будет хранить молчание и поддерживать дискриминацию и расизм. Лечение – это мы – нация. Мы до сих пор не потеряли надежду стать свободным народом на своей земле”, – добавил он.