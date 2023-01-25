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Глава Банка Израиля говорил с Нетаниягу об экономических рисках судебной реформы
25.01.2023 13:27 Наталья Богинская

Глава Банка Израиля говорил с Нетаниягу об экономических рисках судебной реформы

Биньямин Нетаниягу и управляющий Банка Израиля Амир Ярон вчера вечером провели встречу в офисе премьера в Кнессете.

На встрече Ярон предупредил премьер-министра о возможных последствиях запланированных правительством судебных реформ в свете заявлений международных рейтинговых агентств и переговоров, которые он провел с инвесторами на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ярон также рассмотрел экономическое положение Израиля и стоящие перед ним местные и международные проблемы.

Глава BoI представил Нетаниягу стратегический экономический план, разработанный Банком и обсудил с ним различные вопросы.

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