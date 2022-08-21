



Глава Балад отрицает тайные встречи в Рамалле

Председатель Балад Сами Абу Шхаде отрицает, что присутствовал на тайных встречах в Рамалле на прошлой неделе в преддверии выборов.

Об этом он сказал в комментарии радиостанции Галей ЦАХАЛ.

"Я узнал об этом из средств массовой информации", — сообщил депутат.

Ранее 12 канал сообщил, что Шхаде, Айман Уда и Ахмад Тиби посещали Рамаллу, где встречались с главой разведки Палестинской автономии Маджедом Фараджем.

Утверждалось, что в ПА пытаются склонить Объединенный Арабский список к воссоединению с РААМ.