Глава Балад отрицает тайные встречи в Рамалле
Председатель Балад Сами Абу Шхаде отрицает, что присутствовал на тайных встречах в Рамалле на прошлой неделе в преддверии выборов.
Об этом он сказал в комментарии радиостанции Галей ЦАХАЛ.
"Я узнал об этом из средств массовой информации", — сообщил депутат.
Ранее 12 канал сообщил, что Шхаде, Айман Уда и Ахмад Тиби посещали Рамаллу, где встречались с главой разведки Палестинской автономии Маджедом Фараджем.
Утверждалось, что в ПА пытаются склонить Объединенный Арабский список к воссоединению с РААМ.