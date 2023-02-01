



Глава БАГАЦа потребовала заморозить продвижение судебной реформы

Глава БАГАЦа Эстер Хают потребовала, чтобы правительство премьер-министра Биньямина Нетаниягу заморозило все усилия по продвижению планов судебной реформы, в то время как президент Израиля Ицхак Херцог возглавил процесс посредничества для переговоров о компромиссе.



Как сообщает 13-й канал израильского ТВ, требование было отклонено премьер-министром и министром юстиции Яривом Левиным.



Согласно информации канала, Герцог предложил сформировать команду юристов с обеих сторон для начала переговорного процесса и представил план Эстер Хают.



Глава БАГАЦа согласилась с планом, но при условии, что стремление к судебной перестановке будет прекращено "полностью и немедленно".



Когда Герцог сообщил об этом Нетаниягу и Левину, они сказали "нет", и процесс посредничества застопорился.