



Глава БАГАЦа: люди пострадают от необоснованных решений министров

Председатель БАГАЦа Эстер Хают прокомментировала закон об "основании разумности" во время слушаний петиций против правовой реформы.



Она утверждает, что многие граждане пострадают, если не смогут оспорить "необоснованные решения министров" в судах.



"Стандарт разумности существовал на протяжении десятилетий, а вы препятствуете судам предоставлять помощь истцам и говорите, что суд даже не может рассматривать дело. Есть тысячи решений, принимаемых министрами, которые влияют на повседневную жизнь граждан", - сказала она.



По словам Хают, граждане сообщают в суды о необоснованных решениях министров в попытке добиться их отмены.



"В основном, мы не вмешиваемся, но иногда бывают причины сделать это. Этот закон не позволяет каждому суду страны сделать это", — добавила она.

