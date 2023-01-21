



Глава БАГАЦа дважды встречалась с Ципи Ливни

Глава БАГАЦа Эстер Хают дважды встречалась у себя дома с бывшим министром юстиции Ципи Ливни, которая является одним из лидеров протестов против правительственной судебной реформы.



Об этом сообщил 12-й канал израильского ТВ.



По информации канала, первая встреча между Хают и Ливни состоялась накануне вечером перед демонстрацией в прошлую субботу, на которой выступала Ливни. Во второй раз они встретились в доме Хают в четверг.



"Из желания помочь и как бывший министр юстиции я недавно инициировала беседы с соответствующими сторонами, от бывших министров юстиции до председателя БАГАЦа и президента Государства Израиля", - заявила Ципи Ливни.



В заявлении от имени Хают говорится, что Ципи Ливни попросила о встрече, и глава БАГАЦа считает, что "просьба не должна быть отклонена, и глава БАГАЦа встретится с любым прошлым и нынешним министром юстиции, который попросит о встрече".



"Что касается встречи с Ливни - первая встреча была несколько недель назад, а не накануне демонстрации", - говорится в заявлении Эстер Хают.