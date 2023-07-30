



Глава БАГАЦ: закон о выборах мэра разработан специально под союзника Дери

Председатель Верховного суда справедливости Эстер Хают выразила скептицизм по поводу законности так называемого “закона Дери” на слушаниях по этому закону.



Хают отметила, что закон принят ранее в этом месяце, отменяющий требование к исполняющим обязанности мэра делать перерыв перед выдвижением своей кандидатуры на выборах, явно является “личным законопроектом”.



В петициях в БАГАЦ утверждается, что закон, продвигаемый главой ШАС Арье Дери, направлен на то, чтобы проложить путь его соратнику для участия в выборах мэра Тверии на муниципальных выборах этой осенью.



“Закон носит персональный характер, потому что он разработан специально для выборов в Тверии — об этом вслух заявили депутаты Кнессета”, — говорит Хают, сообщает Army Radio.



Ранее в этом месяце суд издал судебный запрет на вступление закона в силу.

