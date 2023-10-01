



Глава БАГАЦ отменила церемонию по случаю ее выхода на пенсию в знак протеста

Председатель БАГАЦ Эстер Хают отменила церемонию в резиденции президента, посвященную ее выходу в отставку с должности, в знак протеста против поведения министра юстиции Ярива Левина.



По сообщению общественной телекомпании "КАН-11", Хают отменила мероприятие из-за отказа Левина назначить нового председателя суда.



Канал также сообщает, что Хают попросил Левина не выступать на предстоящей церемонии, посвященной отставке судьи БАГАЦа Анат Барон. В заявлении судебного ведомства отмечается, что оно не считает такое выступление уместным из-за ряда открытых дел с участием самого Левина.



Общественный телеканал также предполагает, что Хают считает, что Левин будет в своей речи критиковать судей, а не хорошо отзываться о Барон, как обычно принято.





