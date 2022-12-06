



Глава БАГАЦ: "Наша миссия невозможна без независимости"

Председатель БАГАЦа Эстер Хайют раскритиковала планы будущей коалиции провести ряд судебных реформ.



Об этом сообщает Times of Israel.



"Мы как судьи верны всему израильскому обществу, но наша миссия как общественных посланников не может быть выполнена без защиты нашей независимости - на личном и институциональном уровне", - заявила Эстер Хайют.



Ее комментарии прозвучали на фоне широкого согласия членов предполагаемой будущей коалиции провести ряд судебных реформ, которые позволили бы, среди прочего, получить правительству больший контроль над назначением судей.