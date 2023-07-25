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Глава ассоциации врачей: без основания разумности мы не можем выполнить наш долг
25.07.2023 10:08 Аркадий Бочаровский

Глава ассоциации врачей: без основания разумности мы не можем выполнить наш долг


Председатель Ассоциации врачей общественного здравоохранения, профессор Хагай Левин, прокомментировал закон об ограничении основания разумности в интервью Ynet Live.

Господин Левин сообщил: "Мы не можем выполнить свои обязательства перед пациентами при министре здравоохранения, который не привержен основанию разумности. После принятия закона о перевороте была открыта группа из более чем 1000 врачей, которые хотят переехать в другую страну". 

По его словам, "это черное утро. Мы пытаемся сохранить совместный договор, но то, что вчера сделало правительство, - это нарушение договора. Нельзя, чтобы министры освобождали себя от обязанности проявлять разумность”.
 

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