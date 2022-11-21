



Глава Ассоциации Адвокатов: закон о вето на решения БАГАЦа - крах демократии

Председатель Ассоциации адвокатов Ави Хими выступил против намерения формирующегося правительства принять закон, отменяющий решение Высшего суда справедливости (пискат а-итгабрут). В беседе с Ynet и "Едиот Ахронот" он сказал: "Речь идет о разрушительной инициативе. Это - побег политиков от решения реальных проблем в Государстве Израиль".



По его словам, "это не может быть прихотью политиков. Статус судебной системы всегда должна быть выше". Французский закон, по его мнению, в настоящее время также проблематичен: "О нем можно говорить в "мирное время", но не в то время, когда не принято решение по делу Нетаниягу".



Хими заявил: “Мы перестанем быть демократической страной, если будет принята пискат а-итгабрут. Мне нужны ценности суда, а не назначенного министра. Последнее слово должно быть за судом, а не за политиками”.

