



Глава Ассоциации Адвокатов удовлетворял себя во время видеозвонка с женщиной

Глава Ассоциации Адвокатов Израиля, адвокат Ави Хими, совершил непристойный поступок перед молодой женщиной во время видеозвонка, об этом было впервые объявлено сегодня вечером в программе "Территория выбора". Разоблачение сделано известной израильской журналисткой Аеллой Хасон. Молодая женщина, перед совершил непристойное деяние адвокат Хими, сама является адвокатом, которая обратилась к нему за рекомендацией стать судьей и зависела от него в продолжении своей карьеры.



В прошлом году адвокат Хими находился в профессиональных отношениях с молодым адвокатом, и в какой-то момент она попросила его порекомендовать ее стать судьей. В этот момент он изменил свое отношение к ней и отправил ей более личные сообщения. Через несколько дней после того, как он сообщил ей, что отправил рекомендательное письмо для нее, он позвонил ей по видеосвязи, и когда она ответила - он встал в своем кабинете, снял штаны и начал доставлять себе удовольствие перед ней.



Несмотря на свое изумление, молодой адвокат не растерялась и задокументировала этот инцидент. Недавно, к всеобщему удивлению, адвокат Хими объявил, что не будет баллотироваться на очередной срок в качестве главы коллегии адвокатов.



Адвокат Г., член коллегии адвокатов, сказал 13-му каналу: "Возникает вопрос, что случилось с Ави Хими, который всегда представлял собой образ адвоката с периферии, придерживающегося правых взглядов, и вдруг он становится крайне левым в каждом дюйме своего тела". Анализируя крайний переворот Ави Хами, невозможно избавиться от ощущения, что он понял, что его поведение разоблачается, он чувствует, что его действия разоблачаются, о них начинают говорить в бранже и приближаются к нему. В качестве способа спасения он решил податься влево, надеясь получить покровительство и защиту левых".



63-летний Хими, женатый и отец двух дочерей, занимает пост Ассоциации Адвокатов с февраля 2019 года, после того он сменили предыдущего главу Ассоциации Эфи Неве, который был вынужден уйти в отставку после интрижки, получившей название "секс за назначение".