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Глава Ассоциации адвокатов: Сегодняшний суд представляет весь народ
07.09.2023 09:47 Аркадий Бочаровский

Глава Ассоциации адвокатов: Сегодняшний суд представляет весь народ

Председатель Ассоциации адвокатов Амит Бахер дал интервью радио Коль Бэ Рама.

Бахер сообщил следующее: "Сегодня нам нужно успокоиться. Сегодняшний суд представляет всю нацию. В суде работают разные судьи, со всех концов страны. Правительство, со своей стороны, пытается радикально изменить правовой  режим".

Бехер продолжил: "Сегодня мы находимся в состоянии конституционного кризиса. Если суд решит отменить закон об основании разумности, то к этому кризису приведет не он, а правительство. Нет единой системы для всех. Нет необходимости изменять порядок формирования комиссии по назначению судей".
 

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