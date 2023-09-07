



Глава Ассоциации адвокатов: Сегодняшний суд представляет весь народ

Председатель Ассоциации адвокатов Амит Бахер дал интервью радио Коль Бэ Рама.



Бахер сообщил следующее: "Сегодня нам нужно успокоиться. Сегодняшний суд представляет всю нацию. В суде работают разные судьи, со всех концов страны. Правительство, со своей стороны, пытается радикально изменить правовой режим".



Бехер продолжил: "Сегодня мы находимся в состоянии конституционного кризиса. Если суд решит отменить закон об основании разумности, то к этому кризису приведет не он, а правительство. Нет единой системы для всех. Нет необходимости изменять порядок формирования комиссии по назначению судей".

