



Глава Ассоциации Адвокатов: план Левина превратит Израиль в диктатуру

Уходящий в отставку председатель Ассоциации Адвокатов Ави Хами раскритиковал план министра юстиции Ярива Левина по реформе правовой системы.



Об этом он сказал в интервью 12-му каналу израильского ТВ.



В декабре Хими объявил, что не будет баллотироваться на новый срок в знак протеста против политики, проводимой новым правительством.



По его словам, революция Левина "превратит Израиль в диктатуру". Он считает, что министр юстиции "хочет разрушить демократию в стране".



"У него есть бредовый, опасный план превратить Израиль в диктатуру. Тот, у кого есть такой план, на мой взгляд, является плохим человеком", — сказал Хими.



Он считает, что предлагаемые изменения в правовой системе могут "иметь эффект домино". Также он отметил, что правительство Нетаниягу может следом нацелиться на другие государственные учреждения.



"Сегодня они хотят ослабить БАГАЦ, завтра они займутся СМИ, а на следующий день они нанесут ущерб Ассоциации Адвокатов. А потом нас захотят посадить под административный арест", — добавил он.



По словам Хими, новый министр юстиции не проконсультировался с членами судебной власти, прежде чем представить свои планы.

