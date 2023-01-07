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Глава Ассоциации Адвокатов: план Левина превратит Израиль в диктатуру
07.01.2023 18:45 Алина Груднева

Глава Ассоциации Адвокатов: план Левина превратит Израиль в диктатуру

Уходящий в отставку председатель Ассоциации Адвокатов Ави Хами раскритиковал план министра юстиции Ярива Левина по реформе правовой системы.

Об этом он сказал в интервью 12-му каналу израильского ТВ.

В декабре Хими объявил, что не будет баллотироваться на новый срок в знак протеста против политики, проводимой новым правительством.

По его словам, революция Левина "превратит Израиль в диктатуру". Он считает, что министр юстиции "хочет разрушить демократию в стране". 

"У него есть бредовый, опасный план превратить Израиль в диктатуру. Тот, у кого есть такой план, на мой взгляд, является плохим человеком", — сказал Хими.

Он считает, что предлагаемые изменения в правовой системе могут "иметь эффект домино". Также он отметил, что правительство Нетаниягу может следом нацелиться на другие государственные учреждения.

"Сегодня они хотят ослабить БАГАЦ, завтра они займутся СМИ, а на следующий день они нанесут ущерб Ассоциации Адвокатов. А потом нас захотят посадить под административный арест", — добавил он.

По словам Хими, новый министр юстиции не проконсультировался с членами судебной власти, прежде чем представить свои планы.
 

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