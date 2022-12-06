



Глава Ассоциации Адвокатов: Мы должны остановить безумие. Мы выходим на улицы



Председатель Ассоциации Адвокатов Ави Хами в беседе с "Гаарец" предупредил, что "они [новое правительство] хотят превратить нас в Венгрию", и призвал судей не сотрудничать властями в сфере изменения системы учета стажа. По его словам, Ассоциация "примет решения о том, как действовать, чтобы предотвратить ущерб для системы правосудия".



В беседе с "Гаарец" Хими сказал, что считает, что способом борьбы с наметившимися шагами является широкий общественный протест, и заявил, что Ассоциация без колебаний предпримет против правительства любые юридические действия.



