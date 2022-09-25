



Глава агентства по атомной энергии Ирана встретится с главой МАГАТЭ

Глава агентства по атомной энергии Ирана Мохаммад Аслами на этой неделе встретится с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.

Их встреча состоится после заявления Гросси на прошлой неделе о том, что Тегеран по-прежнему не предоставил МАГАТЭ ответов о следах урана, обнаруженных на ядерных объектах.

"Я поеду в Австрию для участия в ежегодной генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, где встречусь с генеральным директором Рафаэлем Гросси", — сказал Аслами.