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Глава агентства по атомной энергии Ирана встретится с главой МАГАТЭ
25.09.2022 07:36 Алина Груднева

Глава агентства по атомной энергии Ирана встретится с главой МАГАТЭ

Глава агентства по атомной энергии Ирана Мохаммад Аслами на этой неделе встретится с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.

 
Их встреча состоится после заявления Гросси на прошлой неделе о том, что Тегеран по-прежнему не предоставил МАГАТЭ ответов о следах урана, обнаруженных на ядерных объектах.
 
"Я поеду в Австрию для участия в ежегодной генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, где встречусь с генеральным директором Рафаэлем Гросси", — сказал Аслами.

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