Новости » Политика
Гистадрут врачей проведет забастовку против правовой реформы на этой неделе
17.07.2023 15:20 MIGnews

Гистадрут врачей проведет забастовку против правовой реформы на этой неделе

Гистадрут врачей планирует на этой неделе провести предупредительную многочасовую забастовку во всей системе здравоохранения Израиля, сообщает  12-й канал израильского ТВ.

Гистадрут намерен бастовать в связи с продвижением законодательства о правовой революции. 

В рамках забастовки система здравоохранения во всех учреждениях Израиля будет работать в чрезвычайном режиме - все несрочные процедуры будут отменены.

Окончательное решение о дате проведения забастовки будет принято позже, после уточнения графика принятия законов в Кнессете.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы