



Гистадрут врачей проведет забастовку против правовой реформы на этой неделе

Гистадрут врачей планирует на этой неделе провести предупредительную многочасовую забастовку во всей системе здравоохранения Израиля, сообщает 12-й канал израильского ТВ.



Гистадрут намерен бастовать в связи с продвижением законодательства о правовой революции.



В рамках забастовки система здравоохранения во всех учреждениях Израиля будет работать в чрезвычайном режиме - все несрочные процедуры будут отменены.



Окончательное решение о дате проведения забастовки будет принято позже, после уточнения графика принятия законов в Кнессете.