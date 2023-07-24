



Гистадрут угрожает забастовкой из-за закона о “разумности”

В Гистадруте после принятия закона о “разумности“ раскритиковали политиков, заявив, что "все попытки посредничества провалились из-за политических прихотей обеих сторон".



Организация сообщает, что в ближайшие дни объявит о начале трудового конфликта.



"С этого момента любое одностороннее продвижение реформы будет иметь серьезные последствия, - говорит глава Гистадрута Арнон Бар-Давид, - вплоть до полной забастовки" профсоюзов по всей стране.

