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Гистадрут угрожает забастовкой из-за закона о “разумности”
24.07.2023 16:29 Ирина Демьянова

Гистадрут угрожает забастовкой из-за закона о “разумности”

В Гистадруте после принятия закона о “разумности“ раскритиковали политиков, заявив, что "все попытки посредничества провалились из-за политических прихотей обеих сторон".

Организация сообщает, что в ближайшие дни объявит о начале трудового конфликта.

"С этого момента любое одностороннее продвижение реформы будет иметь серьезные последствия, - говорит глава Гистадрута Арнон Бар-Давид, - вплоть до полной забастовки" профсоюзов по всей стране.
 

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