



Гистадрут прекратил забастовку

После выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу в котором он объявил о приостановке законодательного процесса по правовой реформе Гистадрут сообщил о прекращении забастовки.



Глава Гистадрута Арнон Бар Давид сегодня вечером (в понедельник) приветствовал заявление Нетаниягу об отсрочке и сказал, что забастовка будет прекращена. В его послании было сказано следующее: "Я буду первым, кто поможет премьер-министру Нетаниягу, возглавив переговоры по созданию реформы, которая будет разработана по взаимному согласию сторон и приведет к объединению расколовшейся нации. Я призываю всех моих друзей в правительстве и в Кнессете, как левых, так и правых, отбросить эго и увидеть перед глазами благо народа и будущее израильского общества. На наших глазах происходит событие, одно из самых больших и сложных в истории нации, и мы все должны проявить ответственность и лидерство ради будущего наших детей."

