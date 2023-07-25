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Гистадрут медиков о решении суда по трудовым спорам: не согласны
25.07.2023 16:06 Алина Груднева

Гистадрут медиков о решении суда по трудовым спорам: не согласны

Председатель Гистадрута медиков профессор Цион Хаги прокомментировал решение суда по трудовым спорам о запрете забастовки в системе здравоохранения.

Об этом сообщает газета "Маарив".

"Мы уважаем решение суда, но не согласны с ним. В связи с этим мы приказали врачам вернуться к своей работе после забастовки", - сказал он.

По словам Хаги, медикам и противникам правовой реформы предстоит долгая борьба.

"Наше объявление о трудовом споре даст нам больше инструментов, включая возможность начать всеобщую забастовку", - добавил он.

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