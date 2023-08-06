



Гипотетическая “партия протеста” получила бы 10 мандатов в Кнессете – опрос

Гипотетическая партия, возглавляемая известными членами протестного движения против судебной реформы, получила бы 10 мест в Кнессете, как показал опрос, проведенный 5 августа.



Однако эти места будут отобраны у существующих оппозиционных партий, которые решительно выступают против реформы, а общее разделение власти между основными парламентскими лагерями останется неизменным, согласно опросу.



Протестное движение не заявило о своей заинтересованности в выходе на национальную политическую арену, и многие из сотен тысяч его сторонников со всего политического спектра считают, что это было бы ошибкой.



При обзоре нынешних партий опрос показал, что партия "Махане-Мамлахти" получит 28 мандатов, больше, чем любая другая партия, если бы выборы состоялись сегодня, опередив “Ликуд”, который занял второе место с 26 мандатами. Среди коалиционных партий ШАС получил 10 мандатов; религиозная партия "Яхадут-ха-Тора" – 7; и крайне правые “Оцма Йегудит”и “Религиозный сионизм" – 9.



Партия а “Еш Атид” заняла третье место в опросах с 20 местами; НДИ – 5 мест; “Хадаш-Тааль” – 5; РААМ – 5; и “Мерец” – 4. “Авода” и “Балад” не получат достаточной поддержки, чтобы преодолеть избирательный барьер и получить места в Кнессете.



Партии в нынешней коалиции получат 52 мандата, что меньше их нынешних 64 мест. Оппозиционные партии получат 63 мандата без “Хадаш-Тааль”, которая не поддерживает остальную оппозицию. Цифры, подобные тем, которые наблюдались в других недавних опросах, дали бы нынешним оппозиционным партиям достаточное большинство для формирования коалиции.



В составе, включающем гипотетическую партию протеста, которую предположительно могли бы возглавить лидеры Шикма Бресслер и Моше Радман, эта партия получила 10 мест: 4 от “Мерец”, 3 от “Еш Атид”, 2 от "Махане-Мамлахти” и 1 от НДИ.



Опрос был проведен исследовательской фирмой Midgam совместно с компанией iPanel, занимающейся онлайн-опросами.

