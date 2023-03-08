



Гиор Эйланд: Общественность считает реформу частью "усилий по изменению Израиля"

Министр юстиции Ярив Левин и депутат Кнессета Симха Ротман встретились с авторами предложения об изменении судебной системы, которое смягчает многие планы правительства по реформе.



“Я сказал им, что у меня есть десятки друзей, возглавляющих акции протеста. Что беспокоит общественность, так это то, что большинство протестующих связывают реформы с другими вещами, такими как проблемные коалиционные соглашения, законодательство, позволяющее раввинским судам выносить решения по гражданским делам, и программа Гафни”, — рассказывает новостному сайту Walla генерал в отставке Гиора Эйланд, ключевая фигура в разработке компромисса.



“Общественность считает, что реформа является частью усилий по изменению государства Израиль”, — добавляет он.

Эйланд cказал, что встреча с Левином и Ротманом длилась два часа.



