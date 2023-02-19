



Гилат Карив объявил в Кнессете о смерти Яэль Даян, ее семья уточнила: Она жива

Утром 19 февраля в многочисленных израильских изданиях появились сообщения о смерти бывшего депутата Кнессета Яэль Даян.



Слухи начались с сообщения на сайте Сругим. Теперь сайт говорит, что "речь идет об ошибке". Статья Википедии также была обновлена , и в ней проставлена дата ее смерти. Член Кнессета Гилад Карив остановил дебаты в комитете по конституции, закону и правосудию и объявил присутствующим на дебатах о ее смерти: "В СМИ появилось сообщение, что скончалась наш друг и учитель Яэль Даян, да будет благословенна ее память. Великая печаль, истинный борец за равенство прав женщин и защиту меньшинств в Израиле, смелый законодатель и учитель многих поколений".



Зять Даян, Ишай Шарид, шокированный новостями, рассказал 12-му каналу: "Яэль жива. Все хорошо - она болела много лет, но она жива, слава Богу. Вот и все".



Член Кнессета Наама Лазими (Авода), опубликовав длинный пост, в котором она тоскует по Даян, добавила: "От нас ушла покойная Яэль Даян, огромная часть гуманистической и феминистской истории Израиля. Смелая женщина, вдохновляющая и учительница для любой команды борцов за социальную справедливость. Яэль много, во многих случаях даже в одиночку, работала над искоренением насилия в отношении женщин и за права ЛГБТ".



Лазими подписал пост: "Как тяжело. Вы покидаете нас в то время, когда израильское правительство идет на 180 градусов в противоположном направлении. Наш долг - сохранить ваше наследие и продолжать бороться за демократию."





Далия Хохберг, ее хороший друг и менеджер по коммуникациям, сказала 12-му каналу: "Она жива и здорова. Я понятия не имею, откуда взялись эти слухи, Википедия уже изменила ее, и, возможно, они перекочевали оттуда. Я собираюсь немедленно все изменить. Это ужасно". Помощница по уходу за Даяном, который последние несколько лет страдает от хронической болезни легких, сказала, что с самого утра после появления слухов звонило много людей.



Когда ошибка стала очевидной, Карив и Лазими снова обратились к членам комитета, объявили, что Даян жив, и извинились: "Моя любимая Яэль, пусть ты проживешь долгую жизнь". Карив также принес извинения на своей странице в Твиттере. "Сегодня утром, после новостей в серьезном СМИ, я упомянул в комитете по конституции, что бывший член Кнессета Яэль Даян отправилась в мир иной. К радости всех нас, эта новость оказалась ложной. Я прошу прощения у Яэль и ее семьи и желаю ей здоровья и долгих лет жизни".