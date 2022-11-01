



Гилад Эрдан: ООН превращает антисемитизм в политический вопрос

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан в понедельник вечером раскритиковал ООН за то, что организация “превратила проблему антисемитизма в политический вопрос”.



Согласно отчету, Эрдан сказал: “Я подверг критике специального представителя по вопросу о расизме от имени ООН за то, что он превратил проблему антисемитизма в политический вопрос и превысил свои полномочия, чтобы помочь антисемитам причинить вред евреям”.



“Определение антисемитизма – это первый шаг к борьбе с ним, а призыв отказаться от использования этого определения – нет”, – добавил Эрдан.



Это произошло через день после того, как посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд выразила обеспокоенность “непропорционально большим количеством резолюций с несправедливым акцентом на Израиль”. Томас-Гринфилд добавила, что “эти односторонние резолюции и действия отвлекают внимание и ничего не делают для улучшения ситуации на местах”.