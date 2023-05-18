



Гигантское соглашение об экспорте израильских вооружений в Нидерланды





Министерство обороны Израиля подписало с министерством обороны Нидерландов первое соглашение об оборонном экспорте между странами на сумму около 1,1 миллиарда шекелей.



Израильское оружие будет поставляться голландской армии в течение следующих пяти лет и будет включать в себя 20 систем реактивного залпового огня, пакеты ракет к ним и ракеты с дальностью действия до нескольких сотен километров. В рамках соглашения голландской армии также будут предоставлены услуги по обучению и поддержке.

