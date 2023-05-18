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Гигантское соглашение об экспорте израильских вооружений в Нидерланды
18.05.2023 11:24 Аркадий Бочаровский

Гигантское соглашение об экспорте израильских вооружений в Нидерланды



Министерство обороны Израиля подписало с министерством обороны Нидерландов  первое соглашение об оборонном экспорте между странами на сумму около 1,1 миллиарда шекелей. 

Израильское оружие будет поставляться голландской армии в течение следующих пяти лет и будет включать в себя 20 систем реактивного залпового огня, пакеты ракет к ним и ракеты с дальностью действия до нескольких сотен километров. В рамках соглашения голландской армии также будут предоставлены услуги по обучению и поддержке.
 

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